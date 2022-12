Expo met handtassen in alle vormen en kleuren in het Modemuseum in Hasselt: “Zeg niet zomaar bag tegen een baguette”

“Dit is geen bag, maar wel een baguette”, wijst curator Eve Demoen naar een paars blinkend tasje. “Dit model is gebruikt in "Sex and the City" toen het hoofdpersonage Carrie werd overvallen in een steegje. Het is een echte it-bag, da’s een term uit de jaren 90 en 2000. Door de serie is deze handtas van het merk Fendi beroemd geworden.” Ook modellen van de handtassen die koningin Elisabeth en prinses Grace gebruikten staan op de tentoonstelling. “Prinses Grace droeg de handtas op een bepaald moment op haar buik om te verstoppen dat ze zwanger was”, weet de curator nog te vertellen.