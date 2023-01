Horeca in Aarschot moet in 2023 en 2024 geen terrasbelasting betalen

De gemeenteraad van Aarschot heeft beslist om voor 2023 en 2024 geen terrasbelasting te heffen voor de horeca. Tijdens de coronacrisis moesten verschillende ondernemers hun deuren enkele keren sluiten, en ook de energiecrisis hakt er nu flink in.

Het is niet de eerste keer dat Aarschot geen terrasbelasting heft. De horeca werd in 2020, 2021 en 2022 al vrijgesteld van de terrasbelasting in volle coronacrisis.

De stad wil met het vrijstellen van de belasting de horeca een extra duwtje in de rug geven om deze moeilijke periode te overbruggen.