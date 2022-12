Is er met de nieuwe regering van Israël nog hoop voor een onafhankelijk Palestina? "De ware aard van Netanyahu komt boven" 

De meest omstreden figuur van de nieuwe regering van Netanyahu is Itamar Ben-Gvir. Hij is lid van de partij Otsma Jehudit, die een opvolger is van de Kach. De Kach is een extreemrechtse partij met allianties aan verschillende terroristische organisaties. De Kach werd verboden en uit het parlement gezet. Lang werd ook de opvolger van de Kachpartij als "te extreem" aanzien, maar nu maken verschillende leden, waaronder Itamar Ben-Gvir, opnieuw deel uit van de regering.

Ben-Gvir wordt de nieuwe minister van Veiligheid, een nieuwe functie, die hem de controle geeft over de nationale politie. Hij werd in het verleden aangeklaagd voor het aanzetten tot racisme. Hij zou haatspraak verspreid hebben over Arabieren. In zijn woonkamer hing lang een portret had van de Israëlisch-Amerikaanse terrorist Baruch Goldstein, die in 1994 29 Palestijnse moslims doodde en 125 andere verwondde in het Bloedbad van Hebron. Toen hij in de politiek ging, haalde hij het portret wel van de muur.