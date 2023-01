Kalmthout vraagt structurele verbetering van treinaanbod op lijn 12 na jaar vol frustraties bij treinreizigers

De problemen begonnen bij het schrappen van een stoptrein. "Voor corona reden er in 1 IC-trein en 2 stoptreinen per uur. Tijdens de coronapandemie hebben ze tijdelijk 1 stoptrein geschrapt, omdat er geen reizigers en personeel waren." Nu rijden er nog steeds maar 2 treinen. "Er was te weinig personeel en daar zouden ze werk van maken, maar dat is nog niet gelukt." Alleen tijdens de spitsuren rijden er opnieuw 3 treinen.