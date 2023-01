Kapotte waterleiding in Langemark-Poelkapelle is hersteld

Tientallen gezinnen in Langemark hebben wekenlang moeilijk kunnen douchen of de was doen, omdat er amper druk zat op het leidingwater. Dat kwam door een lek in een van de waterleidingen. De Watergroep wist dat het lek zich in de Klerkenstraat bevond, maar kon de precieze plaats pas woensdagavond vinden.

"Het was een lange straat. Zo'n lek zoeken is dus als zoeken naar een speld in een hooiberg. We hebben de hele straat moeten openleggen en de zones telkens kleiner moeten maken om het lek uiteindelijk te kunnen vinden én herstellen", reageert Brigitte Van Damme van de Watergroep.

In de waterleiding zaten meerdere gaten. Ondertussen is de leiding volledig hersteld. "We hebben alles zo snel mogelijk in orde gebracht. De lage waterdruk zou nu opgelost moeten zijn en iedereen heeft weer water", besluit Van Damme.