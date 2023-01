Honderden kijklustigen voor kijkdag in prestigieuze hotel La Réserve in Knokke-Heist 

Het prestigieuze hotel La Réserve in Knokke-Heist hield vandaag een kijkdag. Vanaf morgen wordt de hele inboedel online verkocht: stoelen, tafels, lampen, keukengerei, bestek, borden enzovoort. Alles moet weg. Marc Coucke en Bart Versluys kochten het hotel afgelopen zomer. Ze willen er een vijfsterrenhotel van maken.

Heel wat mensen kwamen vandaag een kijkje nemen, al was niet iedereen van plan iets te kopen. "In tijden van de energiecrisis en waarbij het leven toch heel duur geworden is, zijn we ervan overtuigd dat we enkele mooie zaken op de kop kunnen tikken" zegt een restaurant- en feestzaaluitbater. Een man uit Oost-Vlaanderen kwam vooral eens neuzen. "Die diamenten luchter hier, ik heb dat nog nooit gezien. Zo'n luster, wat zal dat niet gekost hebben. Volgens mij zijn er veel mensen die gewoon eens komen kijken en hebben ze niet de bedoeling om te kopen."