Leegstaand oud-gemeentehuis van Londerzeel beschikbaar voor nieuwe invulling: "Eventueel een horecazaak"

De gemeente Londerzeel is op zoek naar iemand die het oude, leegstaande gemeentehuis een nieuwe invulling wil geven. Ze wil zelf eigenaar blijven, maar biedt het gebouw in erfpacht aan voor 30 jaar. Dat betekent dat de huurder elk jaar een bepaalde som betaalt in ruil voor het gebruik van het pand. De gemeente heeft de mogelijke bestemmingen heel ruim gehouden, maar een horecazaak is één van de mogelijkheden.