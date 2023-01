Leerlingen van onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers van GO Middenschool in Genk vieren samen Kerstmis

In de GO Middenschool in Genk hebben de leerlingen van de klassen van het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) samen Kerstmis gevierd. Voor de Oekraïense leerlingen is het de eerste keer dat ze Kerstmis vieren in een vreemd land. En ze vieren dat ook wat vroeger dan ze gewoon zijn, want Orthodoxe christenen volgen de Juliaanse kalender en vieren Kerstmis normaal gezien op 7 januari. Maar er zijn ook heel wat leerlingen die niet christelijk zijn en het gewoon fijn vinden om samen te vieren.