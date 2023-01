Mechelen geeft 760 kansarme inwoners een warme kerst met take-away kerstmenu en Winterfeest

Dit jaar gaat Mechelen nog een stapje verder. Op 25 december is er een groot kerstfeest. "In Winterbar Mirage, een tent op het binnenplein van het Stadhuis, is er een gezellig Winterfeest met 260 mensen." De twee activiteiten waren heel populair. "In mum van tijd was alles volzet. Het engagement in deze stad is heel groot, ik ben dan ook een trotse schepen. Zo kunnen we meer dan 750 mensen helpen om een fijne kerst te hebben, door hen een gratis kerstmaaltijd te bieden."