Nieuwe burgemeesters van Beersel en Zoutleeuw leggen eed af

In Zoutleeuw neemt Guy Dumst (CD&V) de taken als burgemeester over van Boudewijn Herbots (CD&V). Dumst is 49 jaar, gemeenteraadslid en fractieleider voor CD&V. Hij behaalde na huidig burgemeester Herbots de meeste voorkeurstemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen in Zoutleeuw. Guy is een sociaal bewogen persoon. Hij is voorzitter van sociale huisvestigingsmaatschappij Cnuz en zet zich via verschillende projecten in voor de meest kwetsbaren in Zoutleeuw. “Inwoners zeggen dan ook dat ik van, voor en met de mensen ben”, zegt Guy Dumst.