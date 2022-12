Nu president Zelenski weer thuis is: zo kon hij (in het grootste geheim) naar de Verenigde Staten reizen

In Polen wordt hij op woensdag vroeg in de ochtend gespot (en gefotografeerd) in het treinstation van Przemysl, een Pools dorpje net over de grens met Oekraïne. Het station is het verzamelpunt van al het internationale treinverkeer van en naar Oekraïne. Het is de eerste keer sinds het begin van de oorlog dat Zelenski het land verlaat. Hij wordt er opgewacht door enkele Chevrolet Suburbans, het type voertuig dat vaak door Amerikaanse overheidsdiensten gebruikt wordt.

Beelden van de aankomst werden verspreid door het Poolse televisienetwerk TVP24. Op dat moment werd duidelijk dat de Oekraïense president dus wel degelijk reisde naar de Verenigde Staten.