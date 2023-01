Olifant Jenny van Pakawi Park in Olmen overleden: "Als een bom ingeslagen"

Dit weekend merkten de verzorgers op dat Jenny moeite had met slikken. "Samen met de dierenarts hebben we bekeken wat er aan de hand was. Het bleek dat ze geen voedsel en water meer kon doorslikken. Dat was meteen alarmerend", zegt dierenverzorger Sander Lollinga. "We hebben dan meteen een gespecialiseerde dierenarts ingeschakeld uit Nederland en overlegd met andere internationale vakspecialisten. Alles wees op een blokkade in de slokdarm. Met man en macht hebben we uren aan een stuk geprobeerd haar te redden, maar de hulp kon niet baten. We hebben dan beslist om haar niet verder te laten lijden en haar in te laten slapen."