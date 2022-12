Olivia en Noah al voor het derde jaar op rij de populairste voornamen in Vlaanderen 

Hoe zit het eigenlijk met het aantal baby's dat geboren werd in 2022? De piek in de geboortecijfers die we vorig jaar zagen, komt niet terug dit jaar. De exacte cijfers zijn er nog niet, maar de verwachting is dat de kaap van 65.000 geboortes niet (meer) gehaald zal worden. In 2021 was er voor het eerst sinds 20 jaar een stijging in de geboortecijfers, tot 66.560. Er lijkt dus een einde te komen aan het tijdperk van de zogenaamde "coronababy's".

De daling in 2022 wordt vastgelegd op een gemiddelde van 3 procent. Gemiddeld, want er zijn verschillen per provincie. "In Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant daalde het aantal geboortes met 3 procent of zelfs meer. In West-Vlaanderen was de daling minder uitgesproken, met zo'n 1,5 procent. En in Limburg, ten slotte, is er sprake van een status quo of toch zelfs een heel lichte toename", zegt Niels Heselmans, woordvoerder van Agentschap Opgroeien.