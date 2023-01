Ook in Jessa Ziekenhuis begrotingsproblemen voelbaar: “We schrikken van de cijfers”

En alsof dat nog niet genoeg is, is er ook een personeelstekort. De ziekenhuizen zitten dus in een benarde situatie: “Door het personeelstekort is een knip op personeel om te besparen ook niet mogelijk. Daardoor moeten we nu een hele hoop investeringen uitstellen.” En dat kan voor nog meer problemen zorgen. “We willen de beste zorg bieden aan onze patiënten, maar als we niet kunnen investeren, komt dat op termijn ook onder druk.”