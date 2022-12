P.C. Hooftprijs voor Nederlandse essay-schrijver en bioloog Tijs Goldschmidt

De P.C. Hooft-prijs, afwisselend uitgereikt voor proza, poëzie en essays, gaat dit jaar naar Tijs Goldschmidt (69). Goldschmidt is bioloog, woonde en werkte jarenlang in Tanzania aan het Victoriameer en schreef over zijn onderzoek het boek “Darwins hofvijver”, een combinatie van wetenschap en persoonlijke bespiegelingen. De voorbije 20 jaar wijdde hij zich volledig aan het schrijven. “Wolven op het ruiterpad” won de Jan Wolkersprijs. Hij was ook een opgemerkte gast in het tv-programma “Zomergasten”.