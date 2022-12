Politie houdt controles bij pakjeskoeriers in Gent en int 20.000 euro aan boetes

De politie heeft op 21 december een grote controleactie uitgevoerd bij pakjesbezorgers in Gent. Ze hebben het nu extra druk. De politie deed de actie samen met de arbeidsinspectie en de douane. Er zijn in 24 voertuigen gecontroleerd, heel wat bezorgers bleken niet in orde. In totaal is voor meer dan 20.000 euro aan boetes uitgeschreven.