Politie pakt twee mannen op na dreigmail over grote schietpartij in Roeselare maar misschien is het wel het werk van hackers

Vanmorgen ontvingen verschillende instanties, waaronder politie, pers, ziekenhuizen en scholen een dreigmail. Er was sprake van 'de grootste schietpartij in de Belgische geschiedenis'. Er werden ook namen genoemd in de mail. Er was sprake van een jonge man van 19 uit Roeselare. Hij dreigde ermee iedereen te zullen vermoorden die op zijn pad kwam. Daarnaast beweerde hij ook pijpbommen te zullen gebruiken en dat zijn vader hem bij dat alles zou helpen.

De naam van de jonge man deed meteen een belletje rinkelen bij de politie. In maart had hij ook al eens met een aanslag gedreigd. Hij zei toen in een mail die gericht was aan drie Roeselaarse scholen en het AZ Delta, dat hij gewapend zijn opwachting zou maken aan een school. Uiteindelijk bleek daar niks van aan. De jonge man werd toen opgepakt en verklaarde dat hij helemaal geen mail had gestuurd. Hij verwees wel naar een hackerscollectief waarvan hij ruim drie jaar geleden deel uitmaakte.

Na de mail van vandaag snelde de politie in alle vroegte ook nu weer naar de woning van de jonge man. Hij werd samen met zijn vader opgepakt om te ondervragen. Politie en parket hechten geen geloof aan een reële dreiging. Ze gaan er van uit dat de mail in naam van de Roeselaarse jonge man werd gestuurd door dat hackerscollectief waar hij enkele jaren geleden uitstapte. Vermoedelijk de mail werd gestuurd om de jongeman in een slecht daglicht te stellen. Om meer duidelijkheid te krijgen, zal de computer van de jonge man worden onderzocht.