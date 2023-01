Politiebonden voeren actie met extra verkeerscontroles in Limburg

De politievakbonden voeren vandaag opnieuw actie. Het gaat vanochtend om extra controles op verschillende plekken in Limburg. Ze eisen dat de regering de gemaakte afspraken nakomt, onder meer over een loonsverhoging voor politiemensen en over een regeling voor vervroegd pensioen.

De bonden hadden vorige week andere acties aangekondigd, boetevrije weken. "Maar daarop hebben we van de publieke opinie reactie gekregen", zegt Carlo Medo van politievakbond NSPV. "Dat dat onverantwoord was voor de verkeersveiligheid."

"Daarom voeren we nu actie met verkeerscontroles. Je gaat weinig zien van syndicale acties", zegt Medo. "We viseren de autobestuurders niet. Deze extra verkeerscontroles zijn het alternatief voor de boetevrije weken die we eerst hadden gepland."