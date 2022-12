Eva Kaili houdt onschuld staande in Europees corruptieschandaal, advocaten vragen elektronisch toezicht

Eva Kaili, de voormalige Griekse vicevoorzitter van het Europees Parlement, moest vanochtend voor de raadkamer in Brussel verschijnen. Die moet beslissen of de vrouw onder aanhoudingsbevel blijft in het onderzoek naar corruptie in het Europees Parlement. Er wordt onderzocht of ze zich liet omkopen door Qatar en Marokko.

Kaili werd op vrijdag 9 december opgepakt nadat haar vader eerder die dag in de boeien was geslagen. Hij werd aan een hotel onderschept met een koffer vol bankbiljetten, naar verluidt 600.000 euro.

Bij zijn dochter thuis vonden de speurders daarna nog eens 150.000 euro cash, medailles en andere kostbaarheden. Vervolgens werd ze gearresteerd.