Hoe berichten Russische media over bezoek Oekraïense president aan VS: "Ze zien het als een soort Zelenski-show"

"Maar je kunt er niet omheen: het bezoek van Zelenski is uiteraard wel een grote nieuwsgebeurtenis", zegt Groot Koerkamp. "Het haalt dus zelfs hier de nieuwsbulletins. Het wordt uitgebreid becommentarieerd in de talkshows. Er waren vooral heel snerende woorden over Zelenski. Dat is op zich niets nieuws. Zelenski wordt hier dag in, dag uit belachelijk gemaakt. Er wordt bijvoorbeeld de hele tijd aangehaald dat hij vroeger een komiek en acteur was."