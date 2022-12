Rechter laat verdachten in SKY ECC-onderzoek vrij na problemen met overbrenging van gedetineerden

De advocaat van een van de verdachten is blij dat de raadkamer hiermee een duidelijk signaal geeft. “De toestand wordt alsmaar schrijnender en schrijnender”, zegt meester Julie Crowet. “Er is een onderbemanning in de gevangenissen en bij het veiligheidspersoneel op het Brusselse justitiepaleis. Donderdag bleken er slechts 44 van de 100 gedetineerden te zijn overgebracht naar het gerechtsgebouw. Dat is nog niets eens de helft!”

De strafpleitster vreest dat het probleem in de toekomst grote gevolgen zal hebben. “Hoe gaan we in dit land straffen laten uitvoeren? In de gevangenis van Sint-Gillis is er momenteel een bezettingsgraad van 20 procent, terwijl er een massale overbevolking heerst. En eenmaal alle gedetineerden naar de nieuwe gevangenis van Haren verhuizen, zal er ook daar onmiddellijk een overbevolking zijn. Als dit zo blijft verdergaan, gaan er heel veel mensen vrijkomen. Er moet iets veranderen."