Antwerpse hotels stevenen af op recordbezetting tijdens kerstvakantie

Ondanks de drukte dreigt er toch een overaanbod aan Antwerpse hotelkamers doorheen de week. "De voorbije vier jaar zijn er in de stad 2.000 hotelkamers bijgekomen. Dat is heel veel, en er zitten kamers bij die we vroeger niet aanboden, zoals in vijfsterrenhotels. De goede resultaten in de weekends en vakanties zullen we wel kunnen onderhouden. Maar het zakentoerisme zal nooit terugkomen zoals voor de pandemie. Bedrijven hebben geleerd digitaal te vergaderen.

We zien wel dat er een nieuw soort toerisme in opmars is: de mix tussen zakelijk en recreatief toerisme. Mensen die voor hun werk naar Antwerpen reizen, blijven langer om de stad te ontdekken." Om die reden proberen de stad en de hotelsector om meer congressen naar Antwerpen te lokken.