Restauratie Kasteel van Horst in Holsbeek start na paasvakantie: "Het is een enorm werk"

"Het is een prachtige site die onderkomen is geraakt", zegt Arnout Coel (N-VA). "En na verloop van tijd kwam ook de veiligheid van de bezoekers in het gedrang en is de site gesloten." Dat er iets moest gebeuren, werd in 2017 al duidelijk. Toen stortte een deel van de historische latrine in omdat de stabiliteit van het gebouw niet meer voldeed. In oktober 2020 werd de torenspits van het kasteel preventief weggenomen, omdat die ook in slechte staat verkeerde.