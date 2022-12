Legendarische "Silly walk" van Monty Python wetenschappelijk getest, conclusie: vreemd gaan is gezond

Wat als we dagelijks een paar minuten met een vreemd pasje zouden lopen, zoals de Britse acteur John Cleese in de fameuze Monty Python-sketch "Ministry of Silly Walks"? Dan zouden we met zijn allen een stukje gezonder zijn, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek. Wie een silly walkje doet, gebruikt namelijk 2,5 keer zoveel energie als iemand die normaal loopt. Een inefficiënt loopje is dus een efficiënte vorm van de broodnodige lichaamsbeweging.