Lunchpakket voor 1.000 leerlingen van Sint-Norbertus in Duffel dankzij sponsors: "Lege brooddozen is probleem op elke school"

De middelbare school Sint-Norbertus in Duffel is er vandaag in geslaagd om een goed gevuld lunchpakket te voorzien voor meer dan 1.000 leerlingen en leerkrachten. Er was onder meer soep, broodjes, koffiekoeken, yoghurt, fruit en fruitsap. De leerkrachten trokken ervoor naar bakkers, slagers, supermarkten, voedingsfabrikanten en de gemeente.

"Er waren er aantal ambitieuze collega's die iets wilden doen voor onze leerlingen tijdens De Warmste Week tegen armoede", zegt directeur Charlotte Hellin. "Het probleem van lege brooddozen is iets waarmee elke school geconfronteerd wordt. Zeker sinds corona zien we dat er meer leerlingen geen middagpauze nemen, op de speelplaats blijven, of alleen een zakje chips bij zich hebben. We horen ook in scholen in de buurt dat het probleem de laatste jaren gegroeid is."