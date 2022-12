Ziekenhuismedewerkers over gevolgen en oplossingen van alcoholmisbruik: "Het alcoholplan is een minimumbod"

Leverarts Hans Van Vlierberghe is dezelfde mening toegedaan. "De WGO heeft héél duidelijke maatregelen. We moeten alcohol duurder durven maken en de reclame aan banden leggen. Het mag ook minder beschikbaar zijn." Om dat te doen vindt Van Vlierberghe dat we het voorbeeld van Noorwegen moeten volgen. "In Noorwegen vind je geen reclame over alcohol. Zelfs niet over de alcoholvrije variant, wat een vorm van impliciete reclame is." Het verbruik in Noorwegen zakt gevoelig, "daar drinken ze gemiddeld nog maar 6 liter alcohol per jaar per persoon. In ons land gaat het over 9 liter".