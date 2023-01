Stad Lier is overlast van nutsmaatschappij Fiberklaar beu en trekt vergunningen voor binnenstad in

Fiberklaar is alvast aan het werk om de problemen aan te pakken. "Voor alle klachten die we hebben ontvangen, hebben we een plan van aanpak geformuleerd en uitgevoerd", zegt communicatieverantwoordelijke Nicolas de Walsche van Fiberklaar. "Na de winterstop starten we opnieuw aan de werken buiten de stadsvesten. We werken ook aan een verscherpt plan van aanpak voor de werkzaamheden in de binnenstad om de hinder te beperken."

Na de proefperiode hoopt Fiberklaar opnieuw aan de slag te kunnen in de binnenstad. "Dat hangt af van de beoordeling van de stad over ons aangepaste plan van aanpak. We hebben constructief overleg met de stadsdiensten waar we onze manier van werken transparant communiceren. We hopen de Lierenaren binnenkort klaar te maken voor het fibernetwerk van de toekomst."