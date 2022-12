"Uber-chauffeur heeft wel degelijk zelfstandigenstatuut", oordeelt Brusselse rechtbank

De CAR had geoordeeld dat er een duidelijke relatie van ondergeschiktheid was tussen de chauffeur en Uber, en dat de man dus effectief een werknemer was. Maar Uber was tegen die beslissing in beroep gegaan bij de arbeidsrechtbank. Die heeft de CAR nu dus teruggefloten.

"De rechtbank vernietigt de beslissing van de CAR van 2020," zegt Martin Willems van ACV-CSC United Freelancers, "en zegt dat de aard van de arbeidsrelatie tussen deze chauffeur en UBER/PRA niet geherkwalificeerd moet worden. Volgens hem gaat het wel over een 'zelfstandige' arbeidsrelatie."

De vakbond verbaast zich erover dat de beslissingen, zowel in België als in vergelijking met onze buurlanden, zo tegenstrijdig zijn. "Dat toont aan dat onze wetgeving allesbehalve duidelijk is", klinkt het.

Volgens Uber bevestigt de rechtbank nu dat chauffeurs die de Uber-app gebruiken de flexibiliteit hebben om te kiezen waar, wanneer en hoe lang ze rijden. Ze mogen bovendien ook ritten aanbieden via apps van andere bedrijven. Begin volgend jaar verandert de wetgeving en is duidelijker omschreven wanneer iemand die met zo'n app werkt werknemer is, en wanneer niet.