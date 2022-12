Trein krijgt pech tussen Brussel en Gent: honderden reizigers geblokkeerd

Op de spoorlijn Brussel-Gent is vanavond een trein met pech stilgevallen. De reizigers moesten zo'n drie uur geduld oefenen voor er een locomotief kwam opdagen om de stilgevallen trein weg te slepen. Achter de stilgevallen trein kwamen nog eens twee andere treinen geblokkeerd te staan. Een van die twee is terug naar Denderleeuw moeten rijden, de andere moet wachten tot de trein met pech is weggesleept. Na zo'n drie uur is dat ook gelukt.