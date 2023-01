Onthaalmoeder in Tessenderlo stapt naar Raad van State na verplichte sluiting door Agentschap Opgroeien

De ouders van de 24 kinderen die in de crèche verbleven, zijn nog op zoek naar andere opvang. Heel wat van die ouders steunen de uitbaatster en vinden de schorsing ook onterecht. "Wij steunen haar volledig", vertelt ouder Hanne Vanderheiden. " Ze heeft een advocaat onder de arm genomen op ons advies. Er is een bezwaarschrift opgesteld en daarin zitten enorm veel steunbrieven van veel ouders."

Het Agentschap Opgroeien zegt dat het de beslissing nam op basis van informatie dat de opvang bij de onthaalouder niet langer veilig is. En dat die beslissing gebeurde in het belang van alle kinderen die er worden opgevangen. Opgroeien onderzoekt nu grondig alle informatie om te bekijken of en onder welke eventueel bijkomende voorwaarden de opvang terug open kan. In het belang van alle betrokkenen willen ze zo snel mogelijk een definitieve beslissing nemen.