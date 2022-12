Uitstoot staalfabriek in Gent wordt visvoer: "Industriële productie kan starten"

De club moet innovatie stimuleren, bedrijven met elkaar in contact brengen én internationale partners naar Gent halen. "We hebben wereldwijd een unieke kennis over dit thema. Dat bleek recent met de koeloze kaas van 'The Vegan Cowboys'. Het is de bedoeling dat iedereen die iets met microbiële eiwitten doet in Gent passeert." Al meer dan 30 bedrijven melden zich aan bij de club. De stad geeft zo'n 150.000 euro subsidie aan de club (2022-2024).

Foto van opstelling van organismen die CO₂ omzetten in eiwit: