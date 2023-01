Union-supporters razend: "Europees spelen in stadion van onze rivaal? Niet met ons"

Maar die beslissing schiet nu in het verkeerde keelgat van een deel van de supporters, de zogenaamde Union Bhoys. Die stuurden donderdagavond een open brief naar aanleiding van het nieuws. "Na de eerste verbazing volgden woede en onbegrip", maken de fans in niet mis te verstane woorden hun ontgoocheling kenbaar. Dat Union moet spelen in het stadion van hun 'rivaal' kan niet door de beugel. Het is een beslissing "die nooit genomen had mogen worden", luidt het.