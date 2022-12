Veilig de baan op in donkere dagen: tips voor automobilisten, fietsers en voetgangers

Je totale stopafstand bestaat uit enerzijds reactie-afstand en anderzijds remafstand. Gemiddeld bedraagt je reactietijd (waarin je gevaar opmerkt en je rempedaal indrukt) 1 seconde. De afstand die je in die reactietijd aflegt, is je reactie-afstand. Daarnaast is er je effectieve remafstand, de tijd die je auto nodig heeft om tot stilstand te komen als de rem ingedrukt is. Hoe sneller je rijdt, hoe groter je stopafstand wordt. Ook de weersomstandigheden spelen een rol. Stef Willems verduidelijkt met een voorbeeld. "Rij je 50 kilometer per uur, dan bedraagt je totale stopafstand op een droog wegdek 26,8 meter. Op een nat wegdek is dat 31,9 meter, bij sneeuw 35,8 meter. Dat is dus een groot verschil in vergelijking met droge weersomstandigheden."

Op een droog wegdek heb je bij 50 kilometer per uur 26,8 meter nodig om tot stilstand te komen. Op een nat wegdek haal je op die afstand nog een snelheid van 27 kilometer per uur. Bij sneeuw is dat 32 kilometer per uur. Dat wordt "botssnelheid" genoemd, oftewel de impact van een aanrijding. "De impact van een aanrijding wordt groter naarmate je sneller rijdt. Het is dus belangrijk om voldoende afstand te houden en rekening te houden met de weersomstandigheden", beklemtoont Stef Willems.