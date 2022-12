VN-rapport ziet bewijzen voor militaire betrokkenheid Rwanda in Oost-Congo

Het VN-rapport stelt dat de operaties van het Rwandese leger bedoeld zijn om "M23 te versterken" en gericht zijn "tegen de FDLR". De FDLR is een gewapende groepering, opgericht door Hutu's die betrokken waren bij de genocide in Rwanda. Het regime in Kigali beschouwt de FDLR als een bedreiging, en grijpt dat aan om tussenbeide te komen in Congo. Tegelijk is het Kigali wellicht ook te doen om de bodemrijkdommen in het oosten van Congo.

In het VN-rapport staat ook dat de FDLR heeft samengewerkt met het Congolese regeringsleger en ook materiële steun heeft gekregen van dat leger.

Hoe dan ook heeft het opnieuw opgelaaide geweld in Oost-Congo naar schatting 500.000 burgers op de vlucht gejaagd. In de buurt van Goma, de hoofdstad van Noord-Kivu, leven nu zo'n 200.000 mensen in erg moeilijke omstandigheden. Volgens de ngo Save the Children zijn in het vluchtelingenkamp al meer dan 973 gevallen van cholera gesignaleerd.