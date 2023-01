Maaike Neuville, Sam Bettens, Salman Rushdie of Reynaert de vos: tien boekentips voor 2023

Nog een nieuwkomer in boekenland is Sam Bettens. Met "All I am", dat gelijktijdig in het Nederlands verschijnt onder de titel "Ik ben", debuteert de rockster als schrijver. De net vijftig geworden Bettens reflecteert hierin over de vele gedaantes en rollen die hij opneemt: rockster, transman, vader, stiefvader, Belgische Amerikaan, brandweerman, …

Volgens Bettens zelf is het een boek "over alles wat mij mezelf maakt. Er is niet echt een begin of een einde, het is een reeks zijwegen, haarspeldbochten en steegjes. Het is vijftig jaar aan zoeken, leren, vallen, bijsturen, verlies en pure vreugde." "Ik ben" verschijnt begin maart bij Das Mag.