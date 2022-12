Vrouw die in plaats van vriendin rijexamen wou doen, riskeert werkstraf: “Ik heb een neuscorrectie laten doen”

De vrouw wilde haar vriendin een plezier doen. Door faalangst voor haar praktisch rijexamen durfde die haar proeven niet te doen. De 32-jarige vrouw uit Gent ging in haar plaats naar het examencentrum.

Toen de examinator de foto op de identiteitskaart bekeek, had hij al snel door dat er geen gelijkenis was tussen de vrouw en de foto. Ze probeerde zich nog uit de situatie te redden met het argument dat ze een neuscorrectie had ondergaan. Toen de examinator doorvroeg, bleek ze niet te kunnen antwoorden op privévragen, zoals haar trouwdatum of de familienaam van haar man.

De vrouw ziet nu in dat ze een fout gemaakt heeft. Naar eigen zeggen is de vriendschap ook over. De procureur vorderde een werkstraf en een boete van 400 euro. Op 26 januari volgt de uitspraak.