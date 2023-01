Vzw De Loods in Heuvelland maakt van langste nacht, warmste nacht van het jaar

Vzw De Loods in Heuvelland heeft de hele nacht bezoekers over de vloer gehad. Woensdagavond rond 17 uur werd het vuur aangestoken om de langste nacht van het jaar in te gaan. Met het vuur wil de organisatie van de langste nacht ook meteen de warmste maken. "Dagelijks worden we geconfronteerd met kansarmoede. Daarom wilden we ook een evenement organiseren voor de warmste week”, zegt zorgcoördinator Marieke Bulcke.

Het vuur zal pas deze ochtend om 9 uur gedoofd worden. De hele nacht door biedt vzw De Loods warme dranken en versnaperingen aan. Daarnaast komen ook enkele muzikanten langs. Bezoekers moeten geen toegang betalen, maar kunnen ter plaatse of online een vrije bijdrage geven.