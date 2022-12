Tot 8 uur wachten op Antwerpse spoeddiensten: "Zelden meegemaakt in mijn carrière"

De spoeddiensten van de Antwerpse ziekenhuizen worden overspoeld door patiënten. Wachttijden voor niet-prioritaire zorg kunnen oplopen tot 8 uur, zeggen de Antwerpse GZA Ziekenhuizen. "We zien een grote groep mensen op spoed die eigenlijk niet bij ons thuishoren maar wel bij de eerstelijnszorg. Patiënten die dagen moeten wachten op een afspraak bij de huisartrs komen bij ons terecht", zegt diensthoofd spoed Jan Christiaen van GZA op Radio 2.

De algemene druk op de ziekenhuizen is de laatste weken erg groot. "Het aantal patiënten met covid neemt toe, er is een piek in het aantal kinderen dat besmet is met RSV. En dan moet de piek met griepinfecties nog komen", zegt Christiaan. Bovendien kampen ziekenhuizen zelf met personeelstekort.