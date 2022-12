Wensboomactie in Pelt zamelt bijna 20.000 euro in: 253 pakjes en 115 geschenkbonnen voor Peltse kinderen en jongeren in armoede

"We zijn heel blij dat we 368 pakjes hebben kunnen inzamelen voor de Peltse kinderen en jongeren in armoede", vertelt Kim Schrooten trots. Ze is een van de initiatiefnemers van de wensboomactie in Pelt, die in totaal bijna 20.000 euro ingezameld heeft. De raadzaal in het gemeentehuis ligt nog tot morgenmiddag vol pakjes: 253 pakjes zijn voor de kinderen onder de 12 jaar en 115 geschenkbonnen zijn voor de oudere broers en zussen tot 18 jaar. "Die hebben we alsnog last minute een kerstcadeau kunnen geven", zegt ze. Het oorspronkelijke doel van twee weken geleden, toen de actie begon, was 250 kinderen tot 12 jaar blij te maken. Nu zijn dat er dus een pak meer en tot 18 jaar.