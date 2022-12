Nu steeds meer ziekenhuizen in het rood staan, kan een ziekenhuis eigenlijk failliet gaan?

De situatie in Nederland is moeilijk te vergelijken met die bij ons, benadrukt Jo De Cock. Hij was tot voor kort 25 jaar lang de topman van het RIZIV. "In Nederland is de financiering helemaal anders geregeld", legt hij uit. Die Nederlandse faillissementen draaiden volgens hem ook nooit enkel en alleen om de financiële toestand van de ziekenhuizen. "Het had ook te maken met de kwaliteit van de zorg."

"In ons land is het al kantje boord geweest voor minstens één ziekenhuis, maar last minute is dat dan toch weer gecounterd", zegt Goossens. Algemeen lijkt de verwachting dan ook dat de overheid een faillissement niet zomaar zou laten gebeuren. "Er zijn inderdaad mogelijkheden om te vermijden dat ziekenhuizen over de kop zouden gaan", zegt De Cock. "Het zou een sneeuwbaleffect van jewelste kunnen veroorzaken."