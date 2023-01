Zwaar verkeersongeval in Dikkebus bij Ieper, man slingert uit auto en is zwaargewond

Door de botsing werd de auto op het rijvak van de tegenliggers gekatapulteerd. De man slingerde uit de wagen en is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft de gevel gestut. Door de klap zit er een groot gat in de gevel en is het dak beschadigd.

Wellicht reed de auto aan een hoge snelheid en reed de bestuurder in een flauwe bocht rechtdoor. Het slachtoffer is een 28-jarige man uit Ieper. Zijn toestand is heel kritiek.