Tientallen verwaarloosde konijnen en cavia's gevonden bij hobbykweker in Harelbeke

De politie werd getipt door een vzw voor dierenwelzijn die de situatie aankaartte. Zo'n 50 konijnen en een 15-tal cavia's leefden in erbarmelijke omstandigheden. Een aantal dieren lag ook dood. "Ze zijn naar zeven dierenasielen gebracht waar ze de nodige verzorging zullen krijgen", zegt Tamara Lavreysen van politiezone Gavers. "We denken dat de eigenaar geen slechte bedoelingen had, maar dat hij niet langer in staat was om voor de dieren te zorgen. Het aantal was boven zijn hoofd gegroeid."

De dieren leefden in veel te krappe hokken die voor een stuk kapot geknaagd waren. Ze liepen ook tussen hun eigen uitwerpselen. Allemaal bleken ze last te hebben van oormijt, schimmel en ooginfecties. De politie van de zone Gavers stelde een proces-verbaal op tegen de eigenaar. "Iedereen die er iets mee te maken heeft, zal verhoord worden." aldus Tamara Lavreysen.