"In een jaar tijd van een villa naar een tent in het bos gegaan": Franky leefde in kansarmoede en draagt die rugzak nog steeds mee

Franky en Anousha zijn uit hun situatie geraakt dankzij onder meer steun van het Centrum Algemeen Welzijnswerk, een van de organisaties waarvoor De Warmste Week dit jaar geld inzamelt. "We zijn het CAW heel dankbaar, dankzij hen staan we hier nu als gezin en hebben we zelfs ons eigen appartementje", vertelt Anousha.

Nu het gezin een stabiel leven leidt, proberen Anousha, Franky en Emilie zelf mensen in (kans)armoede te helpen. "We doneren kleren en speelgoed aan het blijf-van-mijn-lijfhuis naast ons en doen ook regelmatig inzamelingen voor goede doelen. Voor De Warmste Week zijn we als Sinterklaas en Zwarte Piet van deur tot deur gegaan met zakjes snoep", vertelt Franky. "Die actie leverde 800 euro op", voegt Emilie er trots aan toe.

"We hadden zelf gehoopt om 500 euro in te zamelen, maar toen het 800 euro werd, zijn we een gat in de lucht gesprongen", besluit Anousha.