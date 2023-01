Acties bij Limburgse vestigingen van Budgetslager opgeschort

Het personeel van Budgetslager had dit jaar een veel lagere eindejaarspremie ontvangen, dat was voor sommige personeelsleden 1.000 euro bruto minder. Daarom had het personeel gisteren in enkele vestigingen het werk neergelegd.

Maar de directie heeft de premie nu opgetrokken en het verschil uitbetaald, laat de socialistische vakbond BBTK weten. De geplande acties zijn opgeschort in afwachting van een cao met duidelijke afspraken over de eindejaarspremie, en de betaling daarvan.