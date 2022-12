Agressie tegen artsen neemt toe: "Onze patiënten hebben weinig geduld: alles moet nú"

En die agressie tegen zorgverstrekkers blijkt volgens de Orde der Artsen op veel plaatsen voor te komen: niet alleen in de consultatiekamer van de huisarts of in thuissituaties, maar ook op de spoedafdelingen in het ziekenhuis of in psychiatrische diensten. "Wat er moet gebeuren, is dat er één groot meldpunt moet komen, en nog eens een campagne bij de bevolking om te zeggen dat zoiets niet gáát", zegt Michel Deneyer.

Daarnaast is het belangrijk dat de betrokken artsen ook melden als ze het slachtoffer van agressie zijn, iets wat ze vandaag niet of te weinig doen. Daarnaast wil Deneyer dat er wetgeving komt waardoor artsen gegevens van bepaalde patiënten kunnen worden gedeeld. "We communiceren daarover wel eens met de huisartsen van onze regio, al is dat misschien een privacyprobleem", zegt Annemarie Adriaenssens. "Het zou ons een beetje helpen, mochten amokmakers geregistreerd staan."