Amerikaans Congres keurt begrotingswet van 1.700 miljard dollar goed met onder meer 45 miljard dollar steun voor Oekraïne

De goedkeuring van een nieuwe begrotingswet was dringend nodig. Zoniet dreigde de overheid zonder geld te vallen, met een "shutdown" als gevolg. Dan zouden allerlei overheidsdiensten, maar ook nationale parken noodgedwongen de deuren moeten sluiten. Die crisis is nu afgewend.

Van de 1.700 miljard dollar, gaat er 45 miljard naar Oekraïne. Zo steunt de VS het land verder in de oorlog tegen Rusland. Het geld zal dienen om het Oekraïense leger te bewapenen en te trainen, maar ook om de Oekraïense economie en het bestuur te ondersteunen. Een deel zal ook dienen om Oekraïense vluchtelingen te helpen. Verder zal een deel van het geld ook gebruikt worden om Amerikaanse en NAVO-troepen te ondersteunen die in andere Europese landen gestationeerd zijn als antwoord de Russische dreiging.

Met deze 45 miljard dollar komt het totale bedrag van Amerikaanse steun aan Oekraïne boven de 100 miljard dollar te liggen. Het is al het vierde steunpakket dat goedgekeurd werd sinds de oorlog begon in februari. In maart werd er 13,6 miljard dollar toegekend, in mei 40 miljard dollar en in september 12,3 miljard dollar.