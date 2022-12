Belgische cabinepersoneel Ryanair zal twee weekends in de kerstvakantie staken

Op Brussels Airport in Zaventem zou er geen hinder zijn. Sinds eind oktober heeft Ryanair daar geen vliegtuigen meer gestationeerd. Het blijft ook onzeker of de Ierse maatschappij in het voorjaar weer een basis met 'vaste' vliegtuigen en bijhorend personeel zal openen op Zaventem. Daar is het nog afwachten voor het personeel, terwijl Ryanair hen voor Kerstmis duidelijkheid had beloofd. Ook daarover zijn de vakbonden niet te spreken.

Didier Lebbe van CNE bekritiseert het beleid van Ryanair om "personeel tijdelijk en illegaal te detacheren naar andere Europese basissen, zoals Dublin of Londen". Volgens hem is die praktijk "zelfs nog toegenomen" en probeert de luchtvaartmaatschappij haar personeel zo aan te zetten om zelf ontslag te nemen.