500 Belgische bedrijven dreigen fikse boete te betalen voor hoog aantal langdurig zieken

De federale regering besliste eerder dit jaar dat ze het aantal langdurig zieken wil terugdringen door boetes te geven aan bedrijven waar het aantal langdurig zieken te hoog is. Deze week kregen 474 bedrijven ook effectief een brief waarin staat dat ze zo'n boete riskeren. Dat blijkt uit cijfers van het kabinet van minister Frank Vandenbroucke (Vooruit). Het aantal langdurig zieken ligt er een pak hoger dan bij andere bedrijven die in dezelfde sector actief zijn.

Boetes kunnen oplopen tot 2,5 procent van de totale loonmassa in het bedrijf. Voor een groot bedrijf kan dat gaan over een jaarlijkse boete tot 200.000 euro. Een derde van de bedrijven komt uit de zorgsector. "We stellen inderdaad vast dat het aantal langdurig zieken, in vergelijking met andere sectoren, serieus is toegenomen", zegt Margot Cloet van Zorgnet-Icuro.