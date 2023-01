Bisdom Hasselt schenkt 5.550 euro aan projecten die dak- en thuislozen en drugsverslaafden helpen

Patrick Hoogmartens, de bisschop in Hasselt, roept in zijn jaarlijkse kerstboodschap dan ook op om goed voor elkaar te zorgen, en Kerstmis zoveel mogelijk samen te vieren. "Kerstavond is voor veel mensen een gevoelige avond", vertelt hij. Hoogmartens roept Limburgers ook om eventueel oude familiebanden aan te halen.

Bisschop Hoogmartens heeft ook nog een goed woordje over De Warmste Week. "Het is prachtig om te zien dat men zich tegenwoordig de week vóór Kerstmis inzet voor mensen die in armoede leven."