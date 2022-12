Boete en rijverbod voor dronken priester die spookrijdt op E17 tussen Kortrijk en Waregem

Een 39-jarige priester was na een uitnodiging van een vriend aanwezig op een kerkconcert. Op weg naar huis besefte hij plots dat hij zijn gsm vergeten was. De priester zette zijn wagen op de pechstrook van de E17 even aan de kant om te zoeken. Toen hij zijn gsm niet vond, keerde hij om en reed hij in de verkeerde richting.

Tijdens het spookrijden kwam hij in aanrijding met een betonnen blok in de middenberm. De politie kon hem even verderop van de snelweg plukken. Gelukkig had de man geen zware ongevallen veroorzaakt.

De priester bleek 1,59 promille alcohol in het bloed te hebben. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. Door de uitspraak van de politierechter volgt nog een maand rijverbod en een boete van 600 euro. Benieuwd hoeveel gebedjes hij zal moeten opzeggen na het biechten.